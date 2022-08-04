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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

04.08.2022 15:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051860


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KRPLS 8,26 60.136.036 % 9,99  
KLMSN 14,31 48.162.558 % 9,99  
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Riyal 4,7613 4,7852 % 0,19  
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Altın Ons 1.785 1.785 20,08  
Altın Gr. 1.030 1.030 12,76  
Cumhuriyet 6.873 6.977 85,00  
Tam 6.907 6.959 56,00  
Yarım 3.366 3.402 27,00  
Çeyrek 1.688 1.701 14,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,16  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 0,09  
B. Petrol 95,65 95,65 -1,13  
Seans Raporu 17:22
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