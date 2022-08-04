***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051860
BIST
17:222.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 44,99
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:2217,9524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:2218,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0885
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:221.030,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,77
|Açılış
|: 1.030,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DARDL
|4,29
|270.711.819
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|60.136.036
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.162.558
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|290.372.670
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.105.459
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.195.129
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.385.597
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,64
|150.400.422
|% -9,87
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,70
|4.414.873.011
|% 1,27
|
|HEKTS
|38,16
|2.571.415.206
|% 7,43
|
|SISE
|24,06
|2.222.046.686
|% 3,35
|
|KARSN
|7,50
|1.637.437.469
|% 6,08
|
|SASA
|50,70
|1.222.841.035
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|850.506.477
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,22
|872.538.047
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,04
|1.186.288.695
|% 2,44
|
|KARSN
|7,50
|1.637.437.469
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,38
|386.939.491
|% 3,93
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9408
|17,9524
|% 0,14
|
|Euro
|18,3087
|18,3306
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6772
|21,7859
|% -0,14
|
|Frank
|18,6557
|18,7681
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7613
|4,7852
|% 0,19
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,08
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,76
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,13
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 15 artarak (% 1.81 ) 2, 930
-
17:36AKGRT
Yüzde 6.86 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 865 adet işlem
-
17:35GSDHO
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 492, 565 adet işlem
-
17:33CEOEM
Yüzde 6.60 oranında artışla 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 299, 767 adet işlem
-
17:32YAYLA
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 424, 597 adet işlem