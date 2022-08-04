***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051866
BIST
16:572.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 43,73
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:5717,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:5718,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0716
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:571.028,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,61
|Açılış
|: 1.028,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DARDL
|4,29
|270.024.935
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|533.281.294
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.946.419
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.988.562
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|264.915.033
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.703.700
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.047.141
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,62
|137.404.685
|% -9,91
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.169.049.893
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,36
|2.476.571.393
|% 8,00
|
|SISE
|23,80
|1.862.500.283
|% 2,23
|
|KARSN
|7,50
|1.435.092.067
|% 6,08
|
|SASA
|50,90
|1.187.975.534
|% 2,13
|
|TSKB
|2,92
|838.096.847
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,24
|832.634.641
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,07
|1.134.151.367
|% 3,05
|
|KARSN
|7,50
|1.435.092.067
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,38
|381.968.210
|% 3,93
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9336
|17,9480
|% 0,12
|
|Euro
|18,3121
|18,3335
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6516
|21,7602
|% -0,26
|
|Frank
|18,6329
|18,7451
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|20,28
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|10,21
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.954
|62,00
|
|Tam
|6.891
|6.942
|39,00
|
|Yarım
|3.358
|3.394
|19,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,03
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|-0,64
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10ANGEN
Yüzde 5.22 oranında artışla 35.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 263 adet işlem
-
17:08ULKER
Yüzde 7.58 oranında artışla 15.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 180, 935 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 87 artarak (% 1.73 ) 2, 927
-
17:07AKSGY
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 255, 232 adet işlem
-
17:06KGYO
Yüzde 6.18 oranında artışla 15.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 930 adet işlem