***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051867
BIST
16:562.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 43,19
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:5617,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:5618,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0855
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:561.027,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.027,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DARDL
|4,29
|270.006.638
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.946.229
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|533.281.056
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.988.562
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.093.851
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|136.164.316
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.701.766
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|78.863.763
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.158.073.374
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,48
|2.472.124.282
|% 8,33
|
|SISE
|23,82
|1.853.023.504
|% 2,32
|
|KARSN
|7,49
|1.433.394.479
|% 5,94
|
|SASA
|50,85
|1.183.715.938
|% 2,03
|
|TSKB
|2,92
|837.850.240
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|832.580.928
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|1.124.771.787
|% 2,64
|
|KARSN
|7,49
|1.433.394.479
|% 5,94
|
|ZOREN
|2,39
|381.777.540
|% 4,37
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9354
|17,9456
|% 0,10
|
|Euro
|18,3053
|18,3276
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6715
|21,7801
|% -0,17
|
|Frank
|18,6370
|18,7493
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7626
|4,7865
|% 0,21
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,63
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.839
|6.943
|51,00
|
|Tam
|6.876
|6.927
|24,00
|
|Yarım
|3.350
|3.387
|12,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.693
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-1,39
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11ULKER
Yüzde 7.65 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 566, 495 adet işlem
-
17:10ANGEN
Yüzde 5.22 oranında artışla 35.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 822, 263 adet işlem
-
17:08ULKER
Yüzde 7.58 oranında artışla 15.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 180, 935 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 87 artarak (% 1.73 ) 2, 927
-
17:07AKSGY
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 255, 232 adet işlem