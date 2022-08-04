***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051876
BIST
17:242.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 44,16
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:2417,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:2418,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0959
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:241.029,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.030,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DARDL
|4,29
|270.839.992
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|554.383.580
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.356.305
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.197.617
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.108.405
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|152.295.848
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.456.993
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.412.395
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,80
|4.528.791.893
|% 1,45
|
|HEKTS
|38,22
|2.578.090.110
|% 7,60
|
|SISE
|24,04
|2.282.115.407
|% 3,26
|
|KARSN
|7,48
|1.651.657.825
|% 5,80
|
|SASA
|50,75
|1.231.300.336
|% 1,83
|
|TSKB
|2,91
|862.678.171
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,22
|888.269.374
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,04
|1.190.267.072
|% 2,44
|
|KARSN
|7,48
|1.651.657.825
|% 5,80
|
|ZOREN
|2,37
|387.586.741
|% 3,49
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9439
|17,9512
|% 0,13
|
|Euro
|18,3160
|18,3380
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,6777
|21,7864
|% -0,14
|
|Frank
|18,6524
|18,7648
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7620
|4,7858
|% 0,20
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|22,25
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,77
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.900
|6.962
|59,00
|
|Yarım
|3.362
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-1,62
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:38ULKER
Yüzde 7.38 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 684, 529 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 15 artarak (% 1.81 ) 2, 930
-
17:36AKGRT
Yüzde 6.86 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 865 adet işlem
-
17:35GSDHO
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 492, 565 adet işlem
-
17:33CEOEM
Yüzde 6.60 oranında artışla 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 299, 767 adet işlem