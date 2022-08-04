***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051885
BIST
16:222.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,27
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:2217,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:2218,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0685
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:221.026,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.026,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DARDL
|4,29
|269.674.287
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|530.405.400
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.843.772
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.851.630
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.080.973
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.047.531
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|46,86
|125.848.674
|% -9,45
|
|SRVGY
|97,40
|80.108.812
|% -9,31
|
|THYAO
|55,55
|4.024.452.505
|% 1,00
|
|HEKTS
|38,06
|2.343.070.175
|% 7,15
|
|SISE
|23,74
|1.739.530.101
|% 1,98
|
|KARSN
|7,47
|1.362.151.460
|% 5,66
|
|SASA
|50,80
|1.133.879.933
|% 1,93
|
|TSKB
|2,92
|830.096.278
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|781.627.771
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,03
|1.076.358.619
|% 2,24
|
|KARSN
|7,47
|1.362.151.460
|% 5,66
|
|SKBNK
|2,01
|299.762.331
|% 9,84
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9584
|% 0,17
|
|Euro
|18,2800
|18,3002
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,6701
|21,7787
|% -0,18
|
|Frank
|18,6400
|18,7523
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,29
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,00
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|10,08
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.355
|3.391
|16,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|-1,03
|