***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051888
BIST
15:342.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 43,65
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:3417,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:3418,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1040
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:341.030,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.030,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DARDL
|4,29
|268.258.776
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.512.125
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.347.159
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.059.078
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.372.890
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,46
|114.789.677
|% -8,29
|
|SRVGY
|98,50
|70.654.782
|% -8,29
|
|THYAO
|55,90
|3.704.803.937
|% 1,64
|
|HEKTS
|38,10
|2.292.846.909
|% 7,26
|
|SISE
|23,80
|1.612.102.620
|% 2,23
|
|KARSN
|7,50
|1.318.637.837
|% 6,08
|
|YKBNK
|5,05
|986.780.867
|% 2,64
|
|TSKB
|2,92
|788.847.622
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|749.550.820
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,05
|986.780.867
|% 2,64
|
|KARSN
|7,50
|1.318.637.837
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|298.495.868
|% 9,84
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9595
|17,9712
|% 0,25
|
|Euro
|18,3215
|18,3461
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,6417
|21,7502
|% -0,31
|
|Frank
|18,6487
|18,7611
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,74
|
|Cumhuriyet
|6.871
|6.975
|83,00
|
|Tam
|6.903
|6.952
|49,00
|
|Yarım
|3.364
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|-0,50
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49MERCN
Yüzde 4.83 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 461, 231 adet işlem
-
15:48ISFIN
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 574, 901 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 2, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 30, 988.00 milyon TL de
-
15:47DGGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 301, 085 adet işlem
-
15:46BEYAZ
Yüzde 9.93 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 317, 998 adet işlem