***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051890
BIST
15:462.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 46,36
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:4617,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:4618,3417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0996
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:461.030,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.030,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DARDL
|4,29
|268.605.442
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|59.643.203
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.687.237
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.065.759
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.609.978
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|47,00
|117.153.039
|% -9,18
|
|SRVGY
|97,70
|73.145.878
|% -9,03
|
|THYAO
|56,00
|3.755.945.338
|% 1,82
|
|HEKTS
|38,10
|2.299.790.524
|% 7,26
|
|SISE
|23,82
|1.628.615.885
|% 2,32
|
|KARSN
|7,49
|1.330.203.856
|% 5,94
|
|SASA
|51,10
|1.054.142.074
|% 2,53
|
|TSKB
|2,92
|810.662.470
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|752.714.107
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.010.991.723
|% 2,85
|
|KARSN
|7,49
|1.330.203.856
|% 5,94
|
|SKBNK
|2,01
|299.329.791
|% 9,84
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9683
|% 0,23
|
|Euro
|18,3238
|18,3483
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6732
|21,7819
|% -0,16
|
|Frank
|18,6716
|18,7841
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,29
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|15,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,74
|
|Cumhuriyet
|6.871
|6.975
|83,00
|
|Tam
|6.903
|6.952
|49,00
|
|Yarım
|3.364
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|-0,50
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59YYAPI
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 414, 236 adet işlem
-
15:58OZGYO
Yüzde 8.24 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 273, 209 adet işlem
-
15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 1.74 ) 2, 411
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, DURDO, BEYAZ, SKBNK, OBASE, EMNIS, DARDL, DGGYO, KLMSN, YEOTK
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO