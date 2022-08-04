***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051859
BIST
16:092.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 38,76
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:0917,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:0918,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0710
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:091.028,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.027,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DARDL
|4,29
|269.082.782
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|526.721.759
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.776.783
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.843.960
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.077.620
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.983.891
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|KZBGY
|46,84
|123.280.039
|% -9,49
|
|SRVGY
|97,25
|79.410.733
|% -9,45
|
|THYAO
|55,55
|3.979.593.383
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,90
|2.332.052.307
|% 6,70
|
|SISE
|23,74
|1.719.111.072
|% 1,98
|
|KARSN
|7,48
|1.354.276.177
|% 5,80
|
|SASA
|50,75
|1.127.424.450
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|827.590.190
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,23
|779.996.364
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,03
|1.049.680.466
|% 2,24
|
|KARSN
|7,48
|1.354.276.177
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,01
|299.704.957
|% 9,84
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9531
|17,9688
|% 0,23
|
|Euro
|18,2929
|18,3131
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,6857
|21,7944
|% -0,11
|
|Frank
|18,6537
|18,7661
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7664
|4,7903
|% 0,29
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|13,76
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.862
|6.965
|73,00
|
|Tam
|6.905
|6.953
|50,00
|
|Yarım
|3.364
|3.399
|24,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.699
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,12
|
|B. Petrol
|96,69
|96,69
|-0,09
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:24ISFIN
Yüzde 8.91 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 180, 190 adet işlem
-
16:23CEOEM
Yüzde 7.96 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 566, 632 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 79 artarak (% 1.49 ) 2, 920
-
16:22XU100
Endeks 2, 722 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 33, 010.00 milyon TL de
-
16:19BIZIM
Yüzde 9.59 oranında artışla 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 240, 938 adet işlem