***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051864
BIST
16:232.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 38,58
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:2317,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:2318,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:231.025,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.025,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DARDL
|4,29
|269.677.170
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|530.838.018
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.857.454
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.843.813
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.081.557
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.067.909
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,15
|80.686.277
|% -9,54
|
|KZBGY
|46,86
|126.432.708
|% -9,45
|
|THYAO
|55,55
|4.037.668.681
|% 1,00
|
|HEKTS
|38,02
|2.344.059.166
|% 7,04
|
|SISE
|23,74
|1.742.684.672
|% 1,98
|
|KARSN
|7,46
|1.364.384.312
|% 5,52
|
|SASA
|50,75
|1.137.137.322
|% 1,83
|
|TSKB
|2,92
|830.140.373
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|781.750.676
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,03
|1.076.754.500
|% 2,24
|
|KARSN
|7,46
|1.364.384.312
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,01
|299.763.362
|% 9,84
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9464
|17,9556
|% 0,16
|
|Euro
|18,2866
|18,3038
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,6649
|21,7736
|% -0,20
|
|Frank
|18,6258
|18,7380
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,28
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|10,51
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,94
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.355
|3.390
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,63
|0,05
|
|B. Petrol
|96,34
|96,34
|-0,44
|