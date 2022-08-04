***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051872
BIST
16:062.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,17
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:0617,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0487
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:0618,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0694
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:061.027,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,23
|Açılış
|: 1.027,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:06
|DARDL
|4,29
|269.073.863
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|526.301.269
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.776.783
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.843.960
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.074.572
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|77.981.850
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,25
|79.279.202
|% -9,45
|
|KZBGY
|46,90
|122.379.605
|% -9,37
|
|THYAO
|55,55
|3.976.157.418
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,94
|2.328.064.236
|% 6,81
|
|SISE
|23,74
|1.706.698.871
|% 1,98
|
|KARSN
|7,48
|1.354.020.974
|% 5,80
|
|SASA
|50,70
|1.126.489.878
|% 1,73
|
|TSKB
|2,92
|827.323.873
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|775.913.782
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,04
|1.049.461.223
|% 2,44
|
|KARSN
|7,48
|1.354.020.974
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,01
|299.689.822
|% 9,84
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9480
|17,9758
|% 0,27
|
|Euro
|18,2918
|18,3115
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,7001
|21,8089
|% -0,04
|
|Frank
|18,6598
|18,7722
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7662
|4,7901
|% 0,29
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,77
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,43
|
|Cumhuriyet
|6.862
|6.965
|73,00
|
|Tam
|6.900
|6.948
|45,00
|
|Yarım
|3.362
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|96,73
|96,73
|-0,05
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:19BIZIM
Yüzde 9.59 oranında artışla 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 240, 938 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 2, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 32, 725.00 milyon TL de
-
16:16ORCAY
Yüzde 7.37 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 275, 908 adet işlem
-
16:15BUCIM
Yüzde 5.86 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 342, 054 adet işlem
-
16:14KGYO
Yüzde 5.72 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 427 adet işlem