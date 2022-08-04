***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051878
BIST
16:272.722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 37,77
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
16:2717,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
16:2718,3230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0809
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
16:271.025,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.025,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DARDL
|4,29
|269.699.585
|% 10,00
|
|KLMSN
|14,31
|47.965.495
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|531.048.173
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.858.615
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.082.726
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|131.156.704
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|78.243.882
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|SRVGY
|97,05
|82.338.567
|% -9,64
|
|THYAO
|55,60
|4.062.651.065
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,18
|2.363.728.628
|% 7,49
|
|SISE
|23,74
|1.743.942.418
|% 1,98
|
|KARSN
|7,46
|1.365.294.354
|% 5,52
|
|SASA
|50,75
|1.141.777.241
|% 1,83
|
|TSKB
|2,93
|832.144.530
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|788.296.004
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,04
|1.078.133.658
|% 2,44
|
|KARSN
|7,46
|1.365.294.354
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,01
|300.092.511
|% 9,84
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9468
|17,9542
|% 0,15
|
|Euro
|18,2948
|18,3126
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,6841
|21,7929
|% -0,11
|
|Frank
|18,6235
|18,7356
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,28
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|10,62
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,94
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|76,00
|
|Tam
|6.886
|6.935
|32,00
|
|Yarım
|3.355
|3.390
|15,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|96,20
|96,20
|-0,58
|