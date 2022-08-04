***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051880
BIST
17:252.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 44,65
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:2517,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:2518,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:251.029,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.029,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DARDL
|4,29
|270.839.992
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|554.383.580
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.356.305
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.197.617
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.108.405
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|152.295.848
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.456.993
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.412.395
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,80
|4.528.791.893
|% 1,45
|
|HEKTS
|38,22
|2.578.090.110
|% 7,60
|
|SISE
|24,04
|2.282.115.407
|% 3,26
|
|KARSN
|7,48
|1.651.657.825
|% 5,80
|
|SASA
|50,75
|1.231.300.336
|% 1,83
|
|TSKB
|2,91
|862.678.171
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,22
|888.269.374
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,04
|1.190.267.072
|% 2,44
|
|KARSN
|7,48
|1.651.657.825
|% 5,80
|
|ZOREN
|2,37
|387.586.741
|% 3,49
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9426
|17,9563
|% 0,16
|
|Euro
|18,3163
|18,3370
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,6769
|21,7856
|% -0,15
|
|Frank
|18,6488
|18,7611
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7618
|4,7856
|% 0,19
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|20,55
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,73
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-1,12
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40KARSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 873, 963 adet işlem
-
17:38ULKER
Yüzde 7.38 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 684, 529 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 15 artarak (% 1.81 ) 2, 930
-
17:36AKGRT
Yüzde 6.86 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 865 adet işlem
-
17:35GSDHO
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 492, 565 adet işlem