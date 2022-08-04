***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.08.2022 15:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051887
BIST
17:262.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 45,92
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:2617,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:2618,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0923
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:261.030,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.030,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DARDL
|4,29
|270.874.625
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|60.357.618
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|554.497.367
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.197.617
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.108.405
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|152.449.981
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.464.729
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.415.801
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,90
|4.568.992.244
|% 1,64
|
|HEKTS
|38,28
|2.580.311.218
|% 7,77
|
|SISE
|24,00
|2.314.340.057
|% 3,09
|
|KARSN
|7,49
|1.655.629.668
|% 5,94
|
|SASA
|50,80
|1.231.961.741
|% 1,93
|
|TSKB
|2,92
|862.811.391
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,23
|888.567.409
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,04
|1.190.563.460
|% 2,44
|
|KARSN
|7,49
|1.655.629.668
|% 5,94
|
|ZOREN
|2,38
|387.850.318
|% 3,93
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9404
|17,9494
|% 0,12
|
|Euro
|18,3114
|18,3344
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6809
|21,7896
|% -0,13
|
|Frank
|18,6518
|18,7642
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,08
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|12,76
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|56,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,09
|
|B. Petrol
|95,65
|95,65
|-1,13
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41PSGYO
Yüzde 5.01 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 229, 782 adet işlem
-
17:40KARSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 873, 963 adet işlem
-
17:38ULKER
Yüzde 7.38 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 684, 529 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 15 artarak (% 1.81 ) 2, 930
-
17:36AKGRT
Yüzde 6.86 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 865 adet işlem