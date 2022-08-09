***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.08.2022 11:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053421
BIST
11:482.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,91
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:4817,9728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:4818,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1119
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4113
En Düşük
18,2767
11:481.034,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.034,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.254.490
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.923.501
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.307.129
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.733.538
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.214.325
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.373.384
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.126.810
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.734.190.316
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,03
|1.025.647.653
|% -5,19
|
|TUPRS
|281,60
|787.845.986
|% 2,96
|
|SASA
|52,00
|721.181.937
|% 0,00
|
|EREGL
|28,74
|597.113.655
|% 0,14
|
|ISCTR
|6,03
|1.025.647.653
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,43
|482.210.260
|% -0,29
|
|YKBNK
|5,22
|584.105.359
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,61
|129.938.595
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,29
|165.525.138
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9552
|17,9728
|% 0,13
|
|Euro
|18,3977
|18,4101
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7016
|21,8105
|% 0,52
|
|Frank
|18,7756
|18,8887
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,22
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,57
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.934
|6.986
|-1,00
|
|Yarım
|3.378
|3.415
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,62
|95,62
|-1,03
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:03ALCAR
Yüzde 4.49 oranında artışla 333.00 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 482 adet işlem
-
12:02ALKIM
Yüzde 4.47 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 814 adet işlem
-
12:01LINK
Yüzde 4.12 oranında artışla 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 717, 493 adet işlem
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 91 artarak (% 0.40 ) 2, 482
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, NTGAZ, VKFYO, OBASE, ALKA, KRTEK