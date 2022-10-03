***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.10.2022 12:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066720
BIST
12:243.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 85,85
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:2418,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:2418,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0769
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:24992,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,26
|Açılış
|: 992,48
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:23
|BARMA
|49,98
|59.692.280
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.793.889
|% 9,80
|
|SMRTG
|70,55
|182.381.431
|% 8,21
|
|RAYSG
|14,17
|1.401.198
|% 8,17
|
|ULUFA
|4,50
|10.577.554
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.563
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.723.996
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|75,15
|3.310.581.437
|% 6,44
|
|TUPRS
|311,60
|1.232.489.587
|% 7,60
|
|SASA
|68,05
|912.575.323
|% -0,22
|
|ASELS
|30,32
|880.312.845
|% 3,48
|
|EKGYO
|3,96
|798.612.241
|% 2,33
|
|EKGYO
|3,96
|798.612.241
|% 2,33
|
|YKBNK
|7,21
|723.316.388
|% 1,98
|
|ODAS
|6,38
|529.393.205
|% 0,63
|
|AKBNK
|11,53
|724.666.401
|% 2,13
|
|ISCTR
|7,70
|452.322.878
|% 2,39
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5614
|18,5677
|% 0,36
|
|Euro
|18,1881
|18,2096
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7407
|20,8448
|% 0,67
|
|Frank
|18,7078
|18,8205
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-0,15
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|6,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|-7,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|3,33
|