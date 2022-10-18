***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.10.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072652
BIST
14:473.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 36,85
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
14:4718,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
14:4718,2849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
14:47988,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,69
|Açılış
|: 988,17
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KONYA
|1.928,30
|111.142.548
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|78.089.527
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.765.426
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.255.820
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|67.767.819
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,33
|11.431.110
|% -8,60
|
|SAYAS
|23,80
|95.160.163
|% -7,32
|
|OYYAT
|33,60
|112.721.923
|% -6,41
|
|SEKFK
|9,25
|13.634.370
|% -5,23
|
|MEGAP
|4,58
|26.380.459
|% -5,18
|
|THYAO
|97,70
|4.698.868.489
|% -0,76
|
|YKBNK
|10,02
|3.462.752.883
|% 3,19
|
|AKBNK
|15,37
|3.173.720.372
|% 3,50
|
|ASELS
|33,58
|2.894.241.721
|% 2,69
|
|EKGYO
|4,48
|2.804.978.499
|% -0,22
|
|EKGYO
|4,48
|2.804.978.499
|% -0,22
|
|YKBNK
|10,02
|3.462.752.883
|% 3,19
|
|TSKB
|2,71
|792.421.848
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,87
|468.126.367
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,67
|2.356.068.569
|% 2,98
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5776
|18,6005
|% 0,11
|
|Euro
|18,2698
|18,2763
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,9791
|21,0843
|% -0,38
|
|Frank
|18,5919
|18,7039
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9338
|4,9585
|% 0,07
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,95
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.757
|-24,00
|
|Tam
|6.686
|6.757
|28,00
|
|Yarım
|3.258
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,06
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,04
|
Seans Raporu
14:46
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 86 artarak (% 1.02 ) 4, 261
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15:01XU100
Endeks 3, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 61, 501.00 milyon TL de
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15:01BTCIM
Yüzde 7.53 oranında artışla 39.96 lira fiyatla işlem gören hissede 652, 337 adet işlem
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15:00KRVGD
Yüzde 5.47 oranında artışla 13.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 141, 035 adet işlem