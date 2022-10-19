***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2022 17:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072904
BIST
17:013.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 27,35
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:0118,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:0118,2016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1272
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:01975,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -11,93
|Açılış
|: 975,55
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ESEN
|58,30
|419.234.020
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|546.437.270
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|179.692.049
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.794.004
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.261.603
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,11
|17.880.200
|% -7,11
|
|KIMMR
|6,74
|7.691.324
|% -6,65
|
|AKFGY
|4,14
|317.494.615
|% -6,55
|
|ODAS
|7,89
|5.099.439.506
|% -5,73
|
|PEGYO
|2,44
|34.437.975
|% -5,43
|
|THYAO
|97,25
|5.442.809.693
|% 0,00
|
|ODAS
|7,89
|5.099.439.506
|% -5,73
|
|YKBNK
|9,46
|4.571.168.245
|% 0,75
|
|AKBNK
|15,22
|4.512.389.565
|% 0,86
|
|ISCTR
|9,74
|3.517.825.375
|% 2,85
|
|ODAS
|7,89
|5.099.439.506
|% -5,73
|
|YKBNK
|9,46
|4.571.168.245
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,40
|1.796.441.424
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,74
|3.517.825.375
|% 2,85
|
|AKBNK
|15,22
|4.512.389.565
|% 0,86
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5883
|18,5969
|% 0,07
|
|Euro
|18,1910
|18,2016
|% -0,69
|
|Sterlin
|20,8318
|20,9362
|% -0,72
|
|Frank
|18,4410
|18,5520
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% -0,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-19,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,50
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-32,00
|
|Tam
|6.636
|6.726
|-38,00
|
|Yarım
|3.233
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,46
|90,46
|0,43
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16MANAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 141 adet işlem
-
17:15IHYAY
Yüzde 5.80 oranında artışla 0.73 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 773, 278 adet işlem
-
17:14BOSSA
Yüzde 4.33 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 557, 994 adet işlem
-
17:13METUR
Yüzde 6.98 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 938, 460 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 3, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 68, 714.00 milyon TL de