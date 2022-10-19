***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.10.2022 17:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072919
BIST
17:183.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 30,91
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:1818,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:1818,2282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1006
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:18977,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,47
|Açılış
|: 977,18
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:17
|GESAN
|149,60
|547.559.120
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.076.863
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|179.908.133
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.940.979
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.446.967
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,07
|18.164.031
|% -7,44
|
|AKFGY
|4,14
|321.340.025
|% -6,55
|
|KIMMR
|6,75
|7.820.751
|% -6,51
|
|ODAS
|7,83
|5.145.709.563
|% -6,45
|
|PEGYO
|2,44
|35.164.030
|% -5,43
|
|THYAO
|97,25
|5.530.106.763
|% 0,00
|
|ODAS
|7,83
|5.145.709.563
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,58
|4.873.646.664
|% 2,02
|
|AKBNK
|15,38
|4.749.619.929
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,91
|3.801.662.361
|% 4,65
|
|ODAS
|7,83
|5.145.709.563
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,58
|4.873.646.664
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,39
|1.880.636.304
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,91
|3.801.662.361
|% 4,65
|
|AKBNK
|15,38
|4.749.619.929
|% 1,92
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5891
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,2158
|18,2282
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8557
|20,9603
|% -0,60
|
|Frank
|18,4518
|18,5630
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% -0,01
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,33
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,22
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.636
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.234
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|0,72
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de
-
17:32GOLTS
Yüzde 4.50 oranında artışla 98.75 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 984 adet işlem
-
17:31MAGEN
Yüzde 7.53 oranında artışla 19.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 033, 601 adet işlem
-
17:30CEMAS
Yüzde 7.22 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 432, 289 adet işlem