***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 18:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073133
BIST
17:593.910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 29,60
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:5918,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:5918,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1406
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
17:59983,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,33
|Açılış
|: 983,71
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
983,89
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MRSHL
|300,30
|27.632.977
|% 10,00
|
|PENTA
|644,10
|18.223.326
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.952.353
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.013.513
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,54
|59.411.699
|% -4,77
|
|ISSEN
|45,22
|93.410.981
|% -4,03
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|ARMDA
|185,00
|26.503.733
|% -3,80
|
|THYAO
|99,10
|7.596.350.985
|% 1,75
|
|YKBNK
|9,76
|5.408.303.607
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,66
|5.107.425.296
|% -0,32
|
|HALKB
|8,70
|4.981.110.678
|% 2,11
|
|VAKBN
|8,89
|4.089.652.185
|% 3,37
|
|EKGYO
|4,47
|3.457.510.694
|% 0,45
|
|HALKB
|8,70
|4.981.110.678
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,76
|5.408.303.607
|% 0,31
|
|VAKBN
|8,89
|4.089.652.185
|% 3,37
|
|TSKB
|2,79
|1.210.983.846
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5949
|% -0,01
|
|Euro
|18,2972
|18,3081
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,9854
|21,0906
|% 1,08
|
|Frank
|18,5066
|18,6181
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,14
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,83
|
|Altın Gr.
|981
|982
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.674
|6.759
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.305
|23,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,24
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|1,50
|