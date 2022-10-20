***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 18:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073140
BIST
17:593.908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 28,07
|Açılış
|: 3.890
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|Önceki Kapanış
|: 3.880
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3.943
En Düşük
3.878
17:5918,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
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18,6277
En Düşük
18,5394
17:5918,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1254
|Açılış
|: 18,3300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3000
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18,3421
En Düşük
18,1338
17:59983,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,18
|Açılış
|: 983,56
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|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
983,95
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MRSHL
|300,30
|27.693.938
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|56.867.138
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.299.503
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.867.426
|% 9,99
|
|KAPLM
|94,20
|53.082.900
|% -8,37
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,54
|62.736.476
|% -4,77
|
|ISSEN
|45,18
|93.827.756
|% -4,12
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,25
|7.717.692.925
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,72
|5.215.792.329
|% 0,06
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|EKGYO
|4,49
|3.525.373.633
|% 0,90
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|TSKB
|2,80
|1.228.488.975
|% 0,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5905
|18,5961
|% 0,00
|
|Euro
|18,2908
|18,2990
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,9691
|21,0742
|% 1,00
|
|Frank
|18,5047
|18,6162
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,88
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,54
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.666
|6.751
|38,00
|
|Yarım
|3.248
|3.301
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.651
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,23
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|1,59
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