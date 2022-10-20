***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 18:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073142
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,31
|Açılış
|: 983,69
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.693.938
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|56.867.138
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.299.503
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.903.495
|% 9,99
|
|KAPLM
|94,20
|53.082.900
|% -8,37
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,54
|62.736.476
|% -4,77
|
|ISSEN
|45,18
|93.827.756
|% -4,12
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,25
|7.717.692.925
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,72
|5.215.792.329
|% 0,06
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|EKGYO
|4,49
|3.525.373.633
|% 0,90
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|TSKB
|2,80
|1.228.488.975
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,6003
|% 0,02
|
|Euro
|18,2836
|18,2945
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,9601
|21,0652
|% 0,96
|
|Frank
|18,5072
|18,6187
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,57
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.688
|6.774
|61,00
|
|Yarım
|3.259
|3.312
|30,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.657
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|1,39
|