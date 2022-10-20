***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 18:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073150
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0560
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05975,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,59
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5904
|18,5944
|% -0,01
|
|Euro
|18,2064
|18,2301
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8246
|20,9291
|% 0,31
|
|Frank
|18,4543
|18,5654
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|2,33
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,58
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.632
|6.722
|9,00
|
|Yarım
|3.231
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,19
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|0,03
|