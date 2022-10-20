***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 18:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073176
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0906
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05979,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,83
|Açılış
|: 978,88
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|DYOBY
|21,56
|63.976.277
|% -4,69
|
|ULKER
|23,20
|254.925.740
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|ODAS
|8,23
|2.340.101.930
|% 6,61
|
|KONTR
|91,90
|2.169.100.815
|% 1,77
|
|PGSUS
|330,30
|1.031.122.923
|% 3,12
|
|GESAN
|164,50
|718.566.619
|% 9,96
|
|IHLGM
|0,94
|117.471.350
|% 3,30
|
|MOBTL
|3,26
|241.647.954
|% -0,61
|
|HUNER
|7,21
|472.207.716
|% 8,58
|
|SEGYO
|1,72
|94.774.929
|% 6,17
|
|CONSE
|8,28
|425.146.004
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5939
|18,5989
|% 0,02
|
|Euro
|18,2339
|18,2642
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,8674
|20,9720
|% 0,51
|
|Frank
|18,4851
|18,5964
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9306
|4,9554
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|8,37
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.661
|6.751
|38,00
|
|Yarım
|3.246
|3.301
|19,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,24
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|0,16
|