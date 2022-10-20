***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2022 18:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073138
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0160
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
18:0518,1998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
18:05969,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,89
|Açılış
|: 969,39
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
968,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5908
|% -0,09
|
|Euro
|18,1337
|18,1998
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,7523
|20,8564
|% -0,37
|
|Frank
|18,4008
|18,5117
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,71
|
|Altın Gr.
|968
|969
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.588
|6.679
|-30,00
|
|Yarım
|3.210
|3.265
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,96
|92,96
|0,58
|