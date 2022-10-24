***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.10.2022 12:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073536
BIST
12:053.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 26,95
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:0518,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:0518,3011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0294
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
12:05986,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,30
|Açılış
|: 986,19
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:03
|FENER
|62,15
|364.037.920
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.963.171
|% 9,98
|
|BTCIM
|42,76
|26.975.427
|% -9,98
|
|CONSE
|8,36
|383.593.911
|% -8,13
|
|TRCAS
|22,22
|116.243.864
|% -6,32
|
|YAPRK
|48,40
|32.520.224
|% -6,02
|
|ULUFA
|4,16
|34.535.139
|% -5,45
|
|THYAO
|98,65
|3.020.041.741
|% 0,71
|
|EREGL
|30,90
|2.355.437.452
|% 4,60
|
|KRDMD
|12,70
|1.758.186.528
|% 3,08
|
|SASA
|96,45
|1.240.139.076
|% 3,54
|
|EKGYO
|4,67
|1.160.095.385
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,67
|1.160.095.385
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,70
|1.758.186.528
|% 3,08
|
|ODAS
|7,64
|873.815.255
|% -3,66
|
|SKBNK
|1,97
|198.395.546
|% 0,51
|
|TSKB
|2,86
|282.576.519
|% -1,38
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6056
|18,6100
|% 0,15
|
|Euro
|18,2910
|18,3017
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0116
|21,1169
|% 0,34
|
|Frank
|18,5101
|18,6216
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9350
|4,9598
|% 0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,34
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-50,00
|
|Tam
|6.658
|6.765
|56,00
|
|Yarım
|3.244
|3.305
|25,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,63
|89,63
|-1,71
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18FMIZP
Yüzde 6.91 oranında artışla 162.50 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 476 adet işlem
-
12:16KRPLS
Yüzde 4.84 oranında artışla 9.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 895, 695 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 3, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 34, 042.00 milyon TL de
-
12:15YESIL
Yüzde 8.96 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 613, 908 adet işlem
-
12:14AKSGY
Yüzde 5.97 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 747, 398 adet işlem