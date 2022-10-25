***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.10.2022 17:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074110
BIST
17:483.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,27
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:4818,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:4818,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1942
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:48989,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,47
|Açılış
|: 989,80
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SILVR
|28,60
|41.328.346
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.769.469.958
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|9.006.400
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.773.373
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.008.731
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.902.294
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|70.344.515
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|118.069.661
|% -9,94
|
|THYAO
|100,60
|5.861.697.049
|% 1,11
|
|SISE
|33,94
|4.156.126.060
|% 4,56
|
|AKBNK
|15,53
|3.298.044.820
|% 0,45
|
|SASA
|104,50
|3.035.500.220
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,89
|2.787.178.237
|% 2,38
|
|SKBNK
|2,17
|1.221.362.345
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.769.469.958
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,54
|2.372.913.079
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,52
|2.728.346.643
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,89
|2.787.178.237
|% 2,38
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5996
|% 0,09
|
|Euro
|18,5161
|18,5309
|% 1,09
|
|Sterlin
|21,2823
|21,3890
|% 1,75
|
|Frank
|18,5861
|18,6981
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9296
|4,9544
|% -0,06
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.755
|-14,00
|
|Yarım
|3.246
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|1,18
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB