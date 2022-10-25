***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.10.2022 17:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074111
BIST
17:443.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,69
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:4418,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:4418,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1929
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:44989,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,43
|Açılış
|: 989,76
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:42
|TSKB
|3,19
|1.768.722.968
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|8.407.478
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.071.868
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.772.495
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.006.727
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.513.219
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|69.660.771
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|117.699.873
|% -9,94
|
|THYAO
|100,50
|5.824.910.981
|% 1,01
|
|SISE
|33,98
|4.136.312.376
|% 4,68
|
|AKBNK
|15,52
|3.273.423.166
|% 0,39
|
|SASA
|104,70
|3.024.661.343
|% 4,70
|
|ISCTR
|9,88
|2.767.266.207
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,17
|1.215.639.885
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.768.722.968
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,53
|2.356.286.439
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.725.652.670
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.767.266.207
|% 2,28
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5864
|18,5919
|% 0,05
|
|Euro
|18,5104
|18,5200
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,2728
|21,3795
|% 1,71
|
|Frank
|18,5913
|18,7033
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9304
|4,9552
|% -0,04
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,00
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.673
|6.767
|-2,00
|
|Yarım
|3.252
|3.305
|0,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,06
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|0,88
|
Seans Raporu
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