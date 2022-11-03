***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.11.2022 11:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076472
BIST
11:314.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 9,89
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
11:3118,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:3118,2361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0486
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1961
11:31973,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,00
|Açılış
|: 973,46
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,73
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|44.789.649
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|122.050.605
|% 9,96
|
|KAREL
|23,30
|99.216.628
|% 9,91
|
|ADEL
|62,25
|18.244.267
|% 9,02
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|402,00
|31.522.758
|% -6,88
|
|HEDEF
|13,24
|14.480.606
|% -4,68
|
|ARZUM
|21,44
|17.489.442
|% -4,54
|
|THYAO
|102,60
|3.803.993.527
|% 1,79
|
|TUPRS
|406,40
|2.577.731.245
|% 2,89
|
|PETKM
|14,11
|1.385.966.837
|% 1,36
|
|ASELS
|35,62
|1.268.453.276
|% -0,72
|
|YKBNK
|8,78
|784.815.109
|% -1,57
|
|EKGYO
|4,54
|586.741.739
|% 0,00
|
|PETKM
|14,11
|1.385.966.837
|% 1,36
|
|YKBNK
|8,78
|784.815.109
|% -1,57
|
|ODAS
|8,57
|698.797.708
|% 1,30
|
|ISCTR
|8,97
|705.417.053
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6215
|% 0,02
|
|Euro
|18,2067
|18,2313
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,9807
|21,0859
|% -0,82
|
|Frank
|18,3634
|18,4740
|% -0,69
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% -0,05
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-9,19
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.568
|6.628
|-49,00
|
|Yarım
|3.200
|3.240
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.619
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-1,00
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
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11:44AKFGY
Yüzde 6.86 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 817, 988 adet işlem
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11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 56 kaybederek (% -0.06 ) 4, 416
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11:43XU100
Endeks 4, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 26, 725.00 milyon TL de
-
11:43NTGAZ
Yüzde 8.03 oranında artışla 38.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 449 adet işlem
-
11:42ULUSE
Yüzde 6.32 oranında artışla 154.80 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 947 adet işlem