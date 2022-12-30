***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.12.2022 17:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091545
BIST
17:475.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,82
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.493
17:4718,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:4719,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:471.095,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.095,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SANEL
|22,88
|10.056.410
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.579.528
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.309.229
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.585.632
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.115.697
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,45
|10.436.450.756
|% 6,21
|
|THYAO
|141,30
|6.271.336.543
|% -0,70
|
|TCELL
|38,16
|5.328.161.962
|% -0,10
|
|TUPRS
|529,40
|5.231.517.297
|% 4,52
|
|PETKM
|19,85
|4.600.072.654
|% -0,05
|
|EKGYO
|8,78
|4.352.208.471
|% 1,86
|
|DOHOL
|10,61
|3.752.049.499
|% 4,64
|
|YKBNK
|11,82
|2.983.410.271
|% -1,50
|
|PETKM
|19,85
|4.600.072.654
|% -0,05
|
|ISCTR
|12,84
|2.854.173.030
|% -0,62
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7075
|18,7164
|% 0,06
|
|Euro
|19,9831
|19,9974
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5403
|22,6533
|% 0,15
|
|Frank
|20,2386
|20,3605
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,12
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.394
|7.453
|20,00
|
|Yarım
|3.581
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.796
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,90
|