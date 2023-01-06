***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.01.2023 09:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094621
BIST
10:565.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -46,74
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5618,7912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5619,8003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0359
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:561.110,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.110,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:54
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.230,00
|132.363.658
|% 8,28
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|100,30
|40.723.792
|% 5,91
|
|BRKVY
|23,58
|10.369.594
|% -10,00
|
|EYGYO
|18,56
|113.440.501
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|ULUFA
|6,73
|10.398.197
|% -9,91
|
|THYAO
|134,30
|3.005.745.351
|% -0,67
|
|EREGL
|39,32
|2.206.438.174
|% -1,90
|
|ASELS
|57,80
|1.625.438.887
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,54
|1.292.106.927
|% 0,71
|
|ENKAI
|30,62
|1.188.993.812
|% -1,35
|
|EKGYO
|8,54
|1.292.106.927
|% 0,71
|
|YKBNK
|10,19
|709.701.452
|% -2,77
|
|KRDMD
|17,56
|1.077.587.628
|% -2,44
|
|EREGL
|39,32
|2.206.438.174
|% -1,90
|
|ISCTR
|11,17
|539.024.528
|% -1,59
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7840
|18,7926
|% 0,15
|
|Euro
|19,7751
|19,8033
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,2717
|22,3834
|% -0,07
|
|Frank
|19,9600
|20,0802
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,11
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,60
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.543
|7.615
|27,00
|
|Yarım
|3.653
|3.722
|13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.861
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|0,12
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|0,17
|