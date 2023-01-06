***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.01.2023 09:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094622
BIST
11:015.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,26
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
11:0118,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
11:0119,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0362
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
11:011.110,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.110,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler11:01
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|DGATE
|18,54
|2.057.101
|% 9,96
|
|EGGUB
|101,20
|45.916.631
|% 6,86
|
|BFREN
|6.144,90
|142.179.917
|% 6,80
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|EYGYO
|18,56
|114.621.177
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|9.486.793
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,70
|19.833.421
|% -9,54
|
|ULUFA
|6,81
|11.155.490
|% -8,84
|
|THYAO
|135,60
|3.205.675.867
|% 0,30
|
|EREGL
|39,72
|2.456.518.209
|% -0,90
|
|ASELS
|58,65
|1.799.284.268
|% -0,42
|
|EKGYO
|8,63
|1.422.274.399
|% 1,77
|
|KRDMD
|17,83
|1.288.850.692
|% -0,94
|
|EKGYO
|8,63
|1.422.274.399
|% 1,77
|
|YKBNK
|10,31
|778.294.785
|% -1,62
|
|KRDMD
|17,83
|1.288.850.692
|% -0,94
|
|EREGL
|39,72
|2.456.518.209
|% -0,90
|
|ISCTR
|11,33
|616.955.587
|% -0,18
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7831
|18,7923
|% 0,15
|
|Euro
|19,7781
|19,8006
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,2786
|22,3903
|% -0,04
|
|Frank
|19,9428
|20,0630
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% 0,12
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16INDES
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 155 adet işlem
-
11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 93 artarak (% 0.11 ) 5, 566
-
11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
11:15XU100
Endeks 5, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 31, 425.00 milyon TL de
-
11:15SKTAS
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 610 adet işlem