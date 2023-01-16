***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.01.2023 09:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102405
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0413
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
18:051.159,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.159,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.157,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|34,26
|39.226.698
|% 0,00
|
|AHGAZ
|91,00
|272.243.656
|% 0,00
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% 0,00
|
|ANGEN
|34,80
|115.285.233
|% 0,00
|
|BRLSM
|11,11
|52.852.479
|% 0,00
|
|AGESA
|34,26
|39.226.698
|% 0,00
|
|AHGAZ
|91,00
|272.243.656
|% 0,00
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% 0,00
|
|ANGEN
|34,80
|115.285.233
|% 0,00
|
|BRLSM
|11,11
|52.852.479
|% 0,00
|
|SDTTR
|68,50
|788.935.187
|% 0,00
|
|GESAN
|200,50
|551.674.955
|% 0,00
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% 0,00
|
|AHGAZ
|91,00
|272.243.656
|% 0,00
|
|KZBGY
|26,70
|219.264.679
|% 0,00
|
|PRDGS
|7,77
|216.204.653
|% 0,00
|
|CONSE
|8,45
|174.814.923
|% 0,00
|
|HUNER
|10,30
|164.686.104
|% 0,00
|
|SEGYO
|2,22
|32.777.408
|% 0,00
|
|KLSYN
|3,18
|45.655.369
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7829
|18,7868
|% 0,02
|
|Euro
|20,3795
|20,3953
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,9503
|23,0654
|% 0,17
|
|Frank
|20,2416
|20,3635
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9864
|5,0115
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.867
|7.938
|128,00
|
|Yarım
|3.833
|3.885
|63,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.942
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|0,05
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,70
|