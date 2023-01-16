***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.01.2023 09:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102406
BIST
13:495.110
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 125,00
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.119
En Düşük
4.981
13:4918,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:4920,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0105
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:491.157,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.157,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:49
|AKCNS
|53,35
|39.668.798
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.329
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|749.188
|% 9,97
|
|TMSN
|61,80
|81.136.702
|% 9,96
|
|ATSYH
|113,30
|1.886.688
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,04
|4.629.227
|% -7,85
|
|ULAS
|10,00
|220.264
|% -7,24
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|BRKO
|5,40
|960.773
|% -4,59
|
|THYAO
|141,60
|5.114.596.332
|% 5,12
|
|KOZAL
|570,40
|3.185.191.121
|% 7,42
|
|ASELS
|57,55
|2.680.407.451
|% 4,16
|
|EREGL
|40,78
|2.484.874.749
|% 1,04
|
|TUPRS
|529,60
|2.379.585.799
|% 3,80
|
|ODAS
|8,82
|2.225.612.876
|% -4,55
|
|EKGYO
|8,00
|1.789.881.411
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,47
|1.445.775.037
|% 2,82
|
|KRDMD
|18,96
|2.211.340.831
|% 1,55
|
|ISCTR
|11,06
|1.154.461.382
|% 2,41
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7838
|18,7922
|% 0,05
|
|Euro
|20,3459
|20,3578
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8830
|22,9977
|% -0,12
|
|Frank
|20,2067
|20,3284
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.797
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.833
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,26
|