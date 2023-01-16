***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.01.2023 09:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102411
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
0
En Düşük
0
18:0518,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0241
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
18:051.157,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.157,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.157,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|70,60
|28.322.553
|% 0,00
|
|ADEL
|116,00
|8.753.612
|% 0,00
|
|ADESE
|1,64
|115.728.226
|% 0,00
|
|AGHOL
|91,05
|61.710.638
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,55
|2.303.324.824
|% 0,00
|
|ACSEL
|70,60
|28.322.553
|% 0,00
|
|ADEL
|116,00
|8.753.612
|% 0,00
|
|ADESE
|1,64
|115.728.226
|% 0,00
|
|AGHOL
|91,05
|61.710.638
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,55
|2.303.324.824
|% 0,00
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% 0,00
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 0,00
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% 0,00
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7902
|% 0,04
|
|Euro
|20,3619
|20,3773
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9428
|23,0578
|% 0,14
|
|Frank
|20,2393
|20,3612
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.874
|7.945
|135,00
|
|Yarım
|3.837
|3.888
|66,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.944
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,36
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,75
|0,08
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-0,73
|