***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.02.2023 10:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116636
BIST
10:325.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 2,89
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3218,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3220,0076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0165
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:321.106,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.106,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ULUSE
|347,60
|28.030.783
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.910.299
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|OYAKC
|43,30
|713.357.894
|% 8,36
|
|AFYON
|10,99
|244.862.392
|% 7,64
|
|DERHL
|5,31
|8.321.294
|% -6,84
|
|ATLAS
|3,25
|1.913.858
|% -6,61
|
|BASCM
|5,25
|290.141
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|49.500
|% -6,43
|
|HUNER
|7,82
|39.465.592
|% -5,90
|
|KRDMD
|22,52
|1.646.761.737
|% 3,59
|
|EREGL
|45,22
|1.108.317.886
|% 1,89
|
|ASTOR
|35,58
|1.087.657.987
|% 4,16
|
|EKGYO
|8,26
|798.301.252
|% 2,10
|
|OYAKC
|43,30
|713.357.894
|% 8,36
|
|EKGYO
|8,26
|798.301.252
|% 2,10
|
|KRDMD
|22,52
|1.646.761.737
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,03
|516.231.302
|% 4,42
|
|ASTOR
|35,58
|1.087.657.987
|% 4,16
|
|AKBNK
|16,15
|441.842.159
|% 0,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8775
|18,8821
|% 0,04
|
|Euro
|19,9974
|20,0076
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,6151
|22,7285
|% -0,03
|
|Frank
|20,1062
|20,2273
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0168
|5,0420
|% 0,03
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|0,10
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.554
|7.616
|-8,00
|
|Yarım
|3.690
|3.727
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,23
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|0,84
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47OYAKC
Yüzde 8.36 oranında artışla 43.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 777, 809 adet işlem
-
10:46AFYON
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 902, 915 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 5, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 12, 289.00 milyon TL de
-
10:45USAK
Yüzde 6.35 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 460, 923 adet işlem
-
10:44BSOKE
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 231 adet işlem