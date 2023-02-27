***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.02.2023 15:59
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117097
BIST
16:135.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 72,67
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1318,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1319,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:131.099,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BFREN
|5.237,10
|101.267.036
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.641.476
|% 9,99
|
|GENTS
|6,40
|45.108.214
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.743.728
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.722.045
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.334.259
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,24
|15.466.579
|% -5,75
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.720.499.885
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,06
|3.061.924.157
|% 7,31
|
|EREGL
|43,60
|2.945.038.125
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,34
|1.427.352.158
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.403.435.738
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|837.105.080
|% -2,39
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8773
|18,8832
|% 0,04
|
|Euro
|19,9296
|19,9367
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5664
|22,6796
|% 0,41
|
|Frank
|20,0002
|20,1207
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0188
|5,0439
|% -0,01
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.491
|7.542
|-82,00
|
|Yarım
|3.660
|3.691
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,34
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA
-
16:26
VAKKO, SOKE, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
MRGYO, DITAS, GEREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 128 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 106 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem