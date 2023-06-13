***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.06.2023 12:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158228
BIST
12:545.470
En Düşük
|Değişim
|: -2,14%
|| -119,40
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5423,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0533
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5425,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2460
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:541.494,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.494,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:54
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.806.618
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.734.527
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.602.014
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|922.140.682
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,90
|3.947.884.185
|% -2,40
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|EREGL
|37,30
|1.532.495.893
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,75
|1.325.181.709
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,59
|974.381.379
|% -1,81
|
|YKBNK
|11,77
|1.141.766.431
|% -0,59
|
|SKBNK
|2,51
|206.818.948
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|AKBNK
|17,93
|1.267.875.195
|% -0,83
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6602
|23,6658
|% 0,23
|
|Euro
|25,5779
|25,6008
|% 0,97
|
|Sterlin
|29,6410
|29,7897
|% 0,60
|
|Frank
|26,0104
|26,1671
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2910
|6,3226
|% 0,19
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,87
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.920
|10.173
|62,68
|
|Yarım
|4.860
|4.933
|7,00
|
|Çeyrek
|2.430
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|1,25
|