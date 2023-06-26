***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.06.2023 11:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162135
BIST
'
11:555.707
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 123,95
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.707
11:5526,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7775
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5528,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,9163
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:551.615,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 55,91
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERIT
|40,92
|17.391.817
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.947.206
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.317.434
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,50
|19.227.713
|% -4,91
|
|POLTK
|2.620,00
|32.924.835
|% -4,53
|
|UFUK
|63,45
|2.312.226
|% -4,15
|
|BURVA
|65,60
|13.691.089
|% -3,39
|
|THYAO
|190,60
|4.407.373.569
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ASTOR
|60,10
|1.424.665.201
|% 7,51
|
|KOZAL
|24,14
|1.204.776.155
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,22
|1.755.011.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|20,56
|1.590.047.219
|% 3,89
|
|ISCTR
|14,14
|949.520.389
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,40
|486.927.007
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,67
|150.796.440
|% 3,49
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9555
|26,0080
|% 3,08
|
|Euro
|28,2540
|28,3500
|% 3,34
|
|Sterlin
|33,0213
|33,1869
|% 3,25
|
|Frank
|28,9304
|29,1047
|% 3,20
|
|Riyal
|6,9114
|6,9461
|% 3,03
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|43,94
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.097
|5.262
|235,00
|
|Çeyrek
|2.557
|2.631
|117,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,96
|0,74
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-0,26
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:09BRISA
Yüzde 7.47 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 683 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
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12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem