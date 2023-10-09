***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.10.2023 09:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201919
BIST
'
18:008.465
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
0
En Yüksek
0
18:0027,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1227
|Açılış
|: 27,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6500
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0029,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:001.648,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,67
|Açılış
|: 1.648,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TSPOR
|6,68
|527.704.801
|% 73,96
|
|BIZIM
|53,95
|65.795.338
|% 1,57
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% 0,00
|
|OTTO
|399,90
|2.267.038
|% 0,00
|
|KUVVA
|77,00
|3.905.713
|% 0,00
|
|UMPAS
|7,81
|1.725.966
|% 0,00
|
|OTTO
|399,90
|2.267.038
|% 0,00
|
|KUVVA
|77,00
|3.905.713
|% 0,00
|
|ISBTR
|319.500,00
|4.500.401
|% 0,00
|
|KENT
|451,80
|6.094.305
|% 0,00
|
|THYAO
|238,40
|7.375.272.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|PETKM
|23,10
|6.005.515.143
|% 0,00
|
|EREGL
|44,94
|5.873.582.673
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|6.910.416.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,83
|2.765.074.258
|% 0,00
|
|SKBNK
|6,93
|2.331.979.114
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,03
|5.380.928.283
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,38
|355.335.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6921
|27,6997
|% 0,44
|
|Euro
|29,2190
|29,2348
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,7169
|33,8860
|% 0,21
|
|Frank
|30,3123
|30,4949
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3612
|7,3981
|% 0,41
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|17,78
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|24,49
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|89,00
|
|Tam
|11.036
|11.237
|230,00
|
|Yarım
|5.535
|5.636
|116,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.818
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|0,32
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|2,98
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59EGGUB
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 152.70 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 909 adet işlem
-
17:58ONCSM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 205.50 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 653 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 98 kaybederek (% -0.13 ) 7, 389
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BRSAN, BUCIM, ISYAT, TARKM, DMRGD, BANVT, TETMT, GEREL, MIPAZ
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17:57
BSOKE, TARKM, ISBTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında