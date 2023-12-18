***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.12.2023 11:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226362
BIST
'
16:197.877
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -117,28
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1929,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0820
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1931,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1537
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:191.890,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.890,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:19
|UFUK
|99,55
|3.904.468
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.039.144
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.113.665
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|632.238.004
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.251.149
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|THYAO
|248,20
|4.817.667.425
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|AKBNK
|39,30
|2.747.156.335
|% 0,51
|
|EREGL
|42,34
|2.721.042.673
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|EKGYO
|7,39
|801.972.437
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,65
|399.929.744
|% -9,53
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0535
|29,0611
|% 0,28
|
|Euro
|31,7674
|31,7816
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,6730
|36,8569
|% 0,15
|
|Frank
|33,3363
|33,5371
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7233
|7,7621
|% 0,27
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|952,84
|954,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,48
|1.181,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,49
|77,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,62
|2.023,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34SAYAS
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 81.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 558 adet işlem
-
16:33ASGYO
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 999 adet işlem
-
16:32TETMT
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 3, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 98 kaybederek (% -1.38 ) 8, 545
-
16:31XU100
Endeks 7, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 65 altında . İşlem hacmi 55, 663.00 milyon TL de