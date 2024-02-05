***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.02.2024 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246662
BIST
'
15:388.755
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 89,70
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3830,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0648
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3832,8922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0575
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:381.988,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,85
|Açılış
|: 1.988,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MEGMT
|55,00
|893.674.782
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.064.463
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.664.206
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,82
|484.814.473
|% -8,63
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.935.034.490
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,96
|3.510.136.489
|% 3,05
|
|AKBNK
|40,40
|3.157.310.603
|% 2,90
|
|SASA
|39,36
|3.148.230.903
|% 4,57
|
|BINHO
|622,50
|2.870.121.247
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,63
|308.313.055
|% 3,82
|
|YKBNK
|22,96
|3.510.136.489
|% 3,05
|
|EKGYO
|10,13
|1.356.011.579
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,18
|265.278.882
|% 0,93
|
|ISCTR
|25,98
|2.740.772.690
|% 1,64
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5484
|30,5545
|% 0,21
|
|Euro
|32,8827
|32,8943
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2866
|38,4786
|% -0,34
|
|Frank
|35,0077
|35,2186
|% -0,12
|
|Riyal
|8,1216
|8,1623
|% 0,16
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,01
|901,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,49
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,35
|2.023,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 01 artarak (% 1.06 ) 9, 359
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15:51XU100
Endeks 8, 756 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 74, 005.00 milyon TL de
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15:51YAPRK
Yüzde 6.86 oranında artışla 311.50 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 907 adet işlem
-
15:50CATES
Yüzde 5.83 oranında artışla 88.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 779, 557 adet işlem
-
15:49EGEEN
Yüzde 4.65 oranında artışla 13, 340.00 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 514 adet işlem