***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.02.2024 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246663
BIST
'
15:388.755
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 89,63
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3830,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0648
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3832,8922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0575
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:381.988,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.988,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MEGMT
|55,00
|893.941.477
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.762.154
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.069.407
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,80
|486.242.536
|% -8,69
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.942.241.711
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,94
|3.512.938.381
|% 2,96
|
|SASA
|39,44
|3.204.084.447
|% 4,78
|
|AKBNK
|40,38
|3.168.830.990
|% 2,85
|
|BINHO
|622,50
|2.870.584.387
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|308.647.936
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.512.938.381
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,17
|1.457.829.990
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,19
|265.514.506
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.747.008.201
|% 1,72
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5496
|30,5555
|% 0,21
|
|Euro
|32,8792
|32,8922
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,2872
|38,4792
|% -0,34
|
|Frank
|35,0083
|35,2192
|% -0,12
|
|Riyal
|8,1218
|8,1625
|% 0,16
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|899,87
|901,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,38
|933,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,18
|77,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,00
|2.023,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:53KONKA
Yüzde 4.81 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 331 adet işlem
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15:52ONCSM
Yüzde 8.47 oranında artışla 234.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 279 adet işlem
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15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 01 artarak (% 1.06 ) 9, 359
-
15:51XU100
Endeks 8, 756 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 74, 005.00 milyon TL de
-
15:51YAPRK
Yüzde 6.86 oranında artışla 311.50 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 907 adet işlem