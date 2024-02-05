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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

05.02.2024 12:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246671


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Paladyum 930,49 934,99 % 0,66  
Brent Pet. 77,07 77,07 % 0,66  
Altın Ons 2.023,35 2.023,67 % 0,66  
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