***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2024 10:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264732
BIST
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11:199.076
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -66,20
|Açılış
|: 9.234
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|Önceki Kapanış
|: 9.142
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9.026
En Yüksek
9.259
11:1932,4389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
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32,5305
En Düşük
32,3477
11:1935,0429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0059
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
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35,1602
En Düşük
34,9495
11:192.355,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,90
|Açılış
|: 2.355,64
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|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
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2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IZINV
|59,55
|41.221.702
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|53.392.379
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.116.045
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.395.259
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.878.854
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|407.869.939
|% -9,96
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|BOBET
|32,56
|111.246.118
|% -9,76
|
|EKGYO
|9,17
|1.649.363.903
|% -8,02
|
|ASTOR
|96,00
|1.088.346.824
|% 0,05
|
|KONTR
|235,80
|936.569.680
|% 0,55
|
|PGSUS
|814,00
|851.590.806
|% 0,12
|
|MIATK
|65,30
|685.880.757
|% -4,46
|
|EKGYO
|9,17
|1.649.363.903
|% -8,02
|
|PEKGY
|12,48
|379.313.948
|% -9,76
|
|IHLGM
|1,27
|35.955.222
|% -9,29
|
|MOGAN
|17,31
|420.941.712
|% -7,97
|
|AKFGY
|2,18
|42.015.908
|% -2,24
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4354
|32,4394
|% 0,13
|
|Euro
|35,0288
|35,0465
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1027
|41,3087
|% -0,88
|
|Frank
|36,1504
|36,3317
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6897
|8,7333
|% -0,71
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
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|Platin
|911,32
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,38
|1.030,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,24
|2.259,63
|% 0,66
|