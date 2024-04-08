***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2024 12:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269791
BIST
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14:159.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 110,81
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1532,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0748
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1534,9174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1649
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:152.413,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,39
|Açılış
|: 2.413,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:13
|BARMA
|20,02
|89.211.570
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|415.754.436
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.695.073
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.419.023
|% 10,00
|
|ISGSY
|31,70
|99.055.705
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.261.070
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.004.049.019
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.465,00
|212.773.189
|% -5,12
|
|THYAO
|309,50
|7.074.539.210
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,93
|3.813.242.848
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.553.906.071
|% 1,13
|
|TUPRS
|180,00
|2.421.264.953
|% 0,17
|
|EREGL
|41,94
|2.274.621.618
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,93
|3.813.242.848
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,84
|768.023.790
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,57
|2.155.138.323
|% 5,59
|
|EKGYO
|10,30
|1.141.156.899
|% 4,25
|
|PEKGY
|8,95
|1.004.049.019
|% -9,96
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0775
|32,0840
|% 0,21
|
|Euro
|34,8987
|34,9461
|% 0,56
|
|Sterlin
|40,5590
|40,7623
|% 0,57
|
|Frank
|35,4524
|35,6301
|% 0,21
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,74
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|941,49
|942,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,39
|1.017,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,41
|90,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.339,72
|2.340,08
|% 0,66
|