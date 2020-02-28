***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.02.2020 15:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822784
BIST
16:40106.137
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -4.281,73
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:406,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:406,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,8290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:40325,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,05
|Açılış
|: 325,20
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|16.002.904
|% 14,03
|
|OYAYO
|3,80
|38.881.088
|% 12,43
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,88
|49.906.825
|% 9,50
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,44
|1.472.352
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|46.829.071
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,86
|1.460.112.494
|% -2,39
|
|ASELS
|27,84
|947.965.508
|% -0,50
|
|GARAN
|9,59
|479.442.123
|% -5,89
|
|AKBNK
|6,79
|273.562.284
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,34
|242.047.916
|% -4,49
|
|EKGYO
|1,40
|190.986.599
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,21
|155.787.643
|% -6,20
|
|THYAO
|11,86
|1.460.112.494
|% -2,39
|
|ODAS
|1,98
|234.678.276
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,34
|242.047.916
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9944
|8,0345
|% 0,30
|
|Frank
|6,4237
|6,4624
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6557
|1,6640
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-9,75
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.146
|2.200
|-19,32
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,34
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|-1,21
|