***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825979
BIST
12:28106.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.740,25
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:286,1163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:286,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0854
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:28326,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,93
|Açılış
|: 326,75
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.746.649
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.227.711
|% 14,73
|
|GARFA
|4,60
|17.273.729
|% 13,58
|
|RAYSG
|3,57
|5.896.009
|% 12,26
|
|CRFSA
|6,43
|11.240.713
|% 10,10
|
|OYAYO
|5,62
|604.257
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TDGYO
|1,87
|1.234.523
|% -4,10
|
|TGSAS
|4,43
|1.567.761
|% -3,70
|
|THYAO
|10,82
|378.747.349
|% 4,24
|
|ASELS
|28,38
|346.660.577
|% 2,23
|
|GARAN
|9,57
|227.909.158
|% 4,25
|
|YKBNK
|2,40
|188.016.759
|% 4,80
|
|EREGL
|8,91
|102.236.001
|% 4,45
|
|YKBNK
|2,40
|188.016.759
|% 4,80
|
|ODAS
|1,93
|99.290.356
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|62.147.628
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,41
|58.034.386
|% 4,44
|
|KARSN
|1,72
|67.674.273
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9629
|8,0028
|% -0,90
|
|Frank
|6,5385
|6,5779
|% -1,10
|
|Riyal
|1,6251
|1,6333
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-22,64
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-13,29
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,43
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,22
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|1,77
|