***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825980
BIST
12:18106.339
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 2.815,13
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:186,1139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:186,9457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,0841
|Açılış
|: 6,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9423
12:18327,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -4,78
|Açılış
|: 327,04
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.691.577
|% 14,95
|
|GARFA
|4,58
|16.610.042
|% 13,09
|
|VKING
|2,90
|1.825.878
|% 12,40
|
|RAYSG
|3,57
|5.640.789
|% 12,26
|
|OZRDN
|2,24
|10.545
|% 9,80
|
|OYAYO
|5,62
|482.280
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|TGSAS
|4,45
|1.487.282
|% -3,26
|
|THYAO
|10,82
|369.281.796
|% 4,24
|
|ASELS
|28,40
|334.689.368
|% 2,31
|
|GARAN
|9,55
|220.911.750
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,41
|183.786.734
|% 5,24
|
|ODAS
|1,92
|98.203.959
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,41
|183.786.734
|% 5,24
|
|ODAS
|1,92
|98.203.959
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,31
|60.370.509
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,40
|57.536.931
|% 3,70
|
|KARSN
|1,72
|67.103.396
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9734
|8,0134
|% -0,77
|
|Frank
|6,5449
|6,5844
|% -1,00
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-12,16
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,48
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|35,79
|35,79
|1,43
|