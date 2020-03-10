***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 12:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825981
BIST
12:28106.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.740,25
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:286,1163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0305
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:286,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0854
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:28326,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,06
|Açılış
|: 326,75
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.738.942
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.219.227
|% 14,73
|
|GARFA
|4,61
|17.164.129
|% 13,83
|
|RAYSG
|3,60
|5.850.394
|% 13,21
|
|CRFSA
|6,44
|10.862.120
|% 10,27
|
|OYAYO
|5,62
|604.251
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TDGYO
|1,87
|1.203.868
|% -4,10
|
|KSTUR
|27,00
|2.835
|% -3,57
|
|THYAO
|10,81
|378.477.490
|% 4,14
|
|ASELS
|28,40
|346.101.530
|% 2,31
|
|GARAN
|9,57
|227.299.349
|% 4,25
|
|YKBNK
|2,41
|187.844.833
|% 5,24
|
|EREGL
|8,90
|101.939.860
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,41
|187.844.833
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|99.186.425
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|62.036.448
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,41
|58.020.839
|% 4,44
|
|KARSN
|1,72
|67.636.938
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9595
|7,9994
|% -0,94
|
|Frank
|6,5346
|6,5740
|% -1,16
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-19,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-12,16
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,48
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|35,79
|35,79
|1,43
|