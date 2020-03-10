***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2020 12:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825982
BIST
12:42106.423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.898,83
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
12:426,1132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0336
|Açılış
|: 6,1160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
12:426,9443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0855
|Açılış
|: 6,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9370
12:42325,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -5,91
|Açılış
|: 325,90
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.747.083
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.283.652
|% 14,73
|
|GARFA
|4,60
|17.495.217
|% 13,58
|
|RAYSG
|3,57
|6.021.449
|% 12,26
|
|CRFSA
|6,49
|13.673.633
|% 11,13
|
|OYAYO
|5,62
|626.467
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|TDGYO
|1,86
|1.401.994
|% -4,62
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,83
|388.443.118
|% 4,34
|
|ASELS
|28,40
|355.244.103
|% 2,31
|
|GARAN
|9,60
|232.415.034
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,41
|194.774.995
|% 5,24
|
|EREGL
|8,92
|105.165.187
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,41
|194.774.995
|% 5,24
|
|ODAS
|1,93
|100.434.294
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,29
|62.772.409
|% 2,38
|
|EKGYO
|1,40
|58.159.053
|% 3,70
|
|KARSN
|1,72
|69.736.904
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9624
|8,0023
|% -0,91
|
|Frank
|6,5294
|6,5687
|% -1,24
|
|Riyal
|1,6233
|1,6314
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,69
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-12,77
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,18
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,09
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|36,40
|36,40
|2,04
|